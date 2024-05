Cannes 2024, pagelle look oggi: Emma Stone sbaglia stagione (6), Hunter Schafer chic (8), Margaret Qualley aiuto (4)

A Cannes 2024 va in scena la prima di "Kinds o Kindness". E sul red carpet di colpo compaiono colori, glitter e maxi fiocchi oltre a una spiccata tendenza, già avvistata con Naomi Campbell, a non invecchiare mai: stasera le protagoniste sono Demi Moore ed Eva Longoria. Ecco le nostre pagelle dei look.