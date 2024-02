Turetta, la vita in carcere tra il nuovo compagno di cella e le visite dei genitori. «Non ha ancora ripreso gli studi»

Filippo Turetta legge i romanzi della biblioteca del carcere, ma non ha ripreso in mano i libri dell'Università. Nella data che ha visto il conferimento della laurea alla memoria a Giulia Cecchettin, l'ex fidanzata che uccise con una ventina di coltellate, il 22enne padovano ha trascorso un altro giorno come i tanti passati dal 25 novembre scorso, quando si sono aperte per lui le porte del carcere di Montorio.