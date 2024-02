Il Journal Public Health secondo un suo studio ha rilevato che in Italia oltre alle spese per l'acquisto di farmaci e di costi per strutture di eccellenza, anche il grado di istruzione incide nella cura di un paziente oncologico. In Italia circa un quarto delle morti per cancro è riconducbile a bassi livelli di istruzione.

Prof racconta in un libro la sua battaglia con il cancro: «Ho anche riso»