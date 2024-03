Trump avanti a Biden nei sondaggi, se si votasse oggi il tycoon prenderebbe il 48%

Trump è avanti a Biden nei sondaggi politici. Se si votasse oggi, e non fra otto mesi, alle presidenziali americane, il 48% voterebbe per Donald Trump mentre il presidente democratico in carica, Joe Biden, si fermerebbe al 43%, ben 5 punti indietro. Lo rileva un sondaggio del Siena college di New York, condotto a fine febbraio per conto del New York Times. Il 10% del campione è indeciso o non vuole rispondere. Ad aggravare la pozione di Biden c'è un 47% del campione che disapprova il suo operato, il dato più alto dall'inizio del suo mandato.