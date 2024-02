Transnistria, soldati russi pronti all'intervento ibrido: cosa può succedere ora, dall'azione ucraina alle pressioni moldave

I rappresentanti filorussi della Transnistria si riuniscono per una sessione straordinaria del Congresso proprio mentre, di nuovo, sale la tensione con il governo della Moldova sui dazi doganali e per un possibile intervento più o meno ibrido delle forze di Mosca nella regione indipendentista della Moldova a ridosso dell'Ucraina. L'esponente politico locale, ex ministro della Comunicazione, Gennadi Chorba ha anticipato nei giorni scorsi che «molto probabilmente», alla vigilia del discorso di Vladimir Putin sullo stato della nazione, all'Assemblea federale, i 'deputatì chiederanno di poter aderire alla Russia.

Guerra in Ucraina, Zelensky: «Il 2024 sarà l'anno della svolta». Putin: «Crimea è parte integrante della Russia»