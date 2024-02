Tomaso Trussardi, chi è: età, il matrimonio (finito) con Michelle Hunziker, la moda, i gossip e lo scontro con Chiara Ferragni

Tomaso Trussardi in pochi giorni è tornato nella scena mediatica internazionale. Prima le voci di un suo possibile flirt con Chiara Ferragni, poi la smentita dell'influencer alle prese con la crisi di matrimonio con Fedez, quindi la sua risposta piccata. Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi «non si conoscono nemmeno, si sono incrociati soltanto una volta in occasione di un fashion show 5/6 anni fa». Così un componente dello staff dell'imprenditrice e influencer ha smentito all'Ansa le voci circolate in questi giorni di una presunta relazione tra lei e l'imprenditore che, in una replica immediata, ha etichettato come «offensivo» l'intervento.