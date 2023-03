Qual è il rischio che un terremoto si verifichi a Roma? Continuano gli episodi sismici negli ultimi giorni. Sono decine, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, gli edifici risultati inagibili in Umbria con le scosse avvenute il 9 marzo. E più di 200 persone sono rimaste fuori casa. Un episodio che torna ad allarmare. Anche perché questa notte un altro evento è accaduto in Italia. Stavolta, però, nella zona delle Alpi: e precisamente in provincia di Udine. Qual è il pericolo che accada nella Capital? Risponde il presidente dell'Ingv Carlo Doglioni.

Terremoto oggi in provincia di Udine, scossa di magnitudo 3.4 nella notte. Sui social: «Svegliati all'improvviso»