Termosifoni, orari accensione, temperatura, impianti e finestre: decalogo Enea per risparmiare sulla bolletta

Termosifoni. Dieci consigli utili per risparmiare in bolletta con l'accensione dei riscaldamenti. I suggerimenti arrivano dall'Enea.

Quando si possono accendere i termosifoni a Roma? Ecco la data prevista

In base al decreto del 2022 i tempi di accensione degli impianti nelle città sono stabiliti in base a sei fasce climatiche in cui è suddivisa l'Italia in funzione del clima medio del comune. La Zona A (che include Lampedusa, Porto Empedocle) dall'8 dicembre al 7 marzo per 5 ore giornaliere; la Zona B (Agrigento, Reggio Calabria, Messina e Trapani) dall'8 dicembre al 23 marzo per 7 ore giornaliere; la Zona C (Napoli, Imperia, Taranto, Cagliari) dal 22 novembre al 23 marzo per 9 ore al giorno; la Zona D (Firenze, Foggia, Roma, Ancona, Oristano) dall'8 novembre al 7 aprile per 11 ore al giorno; la Zona E (Aosta, Torino, Milano, Bologna, l'Aquila) dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore al giorno; la Zona F (Belluno, Cuneo) nessuna limitazione.