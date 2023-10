Quando si possono accendere i termosifoni a Roma? Ecco la data prevista

Lunedì 23 Ottobre 2023, 11:24

A differenza degli anni passati le temperature sono ancora molto alte per accendere i riscaldamenti tanto che qualcuno in certi casi usufruisce dell'aria condizionata. Eppure, tra pochi giorni nel Lazio e quindi anche a Roma nelle case è prevista l'accensione dei termosifoni dal momento che la Capitale è inserita nella zona D. La data ufficiale dell'accensione è mercoledì 8 novembre 2023. Il termine è previsto per il 7 aprile 2024 per un massimo di 11 ore al giorno. Come lo scorso anno, anche nel 2023 è possibile una deroga da parte dell'amministrazione comunale viste le alte temperature dell'ultimo periodo. Dunque, la data dell'accensione potrebbe slittare di qualche settimana. Nel 2022, infatti, i termosifoni hanno iniziato a funzionare a partire dal 21 novembre. A differenza di quanto accadeva in passato, oggi sono i condomini attraverso l'assemblea condominiale a decidere a maggioranza quando bisognerà accendere i termosifoni. L'importante è che la data segue quella stabilita dall'amministrazione. Le regole ordinarie sono contenute nel DPR 74/2013 e nel DPR n. 412/1993. Le sei zone climatiche in Italia sono: A- 1 dicembre –15 marzo / max 6 ore giornaliere: zone molto calde. B- 1 dicembre – 31 marzo / max 8 ore giornaliere: zone calde. C- 15 novembre – 31 marzo / max 10 ore giornaliere: zone interne del Sud Italia. D- 1 novembre – 15 aprile / max 12 ore giornaliere: zone costiere e del centro Italia. E- 15 ottobre –15 aprile / max 14 ore giornaliere: regioni del Nord Italia. F- zone tipicamente montuose. Nel decreto è l'obbligo di manutenzione degli impianti con lo scopo di preservare il funzionamento, ridurre i consumi e aumentare la sicurezza. Qualora non venisse seguita la norma vigente, vi sarà una sanzione con un importo compreso tra 500 euro e 3.000 euro. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN



Leggi anche: -- Blocco del traffico a Roma: divieto totale della circolazione. Ecco quando