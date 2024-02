Temporale su Roma, scatta l'allerta meteo: dove, quando e quanto dura. Le previsioni

Allerta meteo su Roma. La protezione civile ha diffuso un bollettino che prevede criticità in diverse aree del Lazio, compresa la Capitale. Sono peraltro diversi gli eventi attesi in serata, con il principale che è la partita all'Olimpico della Roma contro il Torino. Il maltempo, con rischio anche temporali, potrebbe colpire la città e i tifosi. Vediamo insieme le previsioni per i prossimi giorni.

