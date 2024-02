Temporale in arrivo su Roma, scatta l'allerta meteo: dove e quando, le previsioni del weekend

Temporale in arrivo sul Roma. Il weekend di Sanremo sarà bagnato dalla pioggia nella Capitale. Un modo, quindi, per seguirlo meglio con gli amici, i parenti o anche da soli a casa. La protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per sabato 10 febbraio nel Lazio. Non tutte le zone, però, saranno colpite allo stesso modo. Andiamo a scoprire insieme allora le previsioni meteo del weekend, in base a 3bmeteo.

