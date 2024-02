Temporale su Roma, è allerta meteo nel Lazio: dove e quando, le previsioni del weekend

Temporale su Roma oggi sabato 10 febbraio 2024. Ma ne sono attesi degli altri. Il weekend di Sanremo sarà bagnato dalla pioggia nella Capitale. Un modo, quindi, per seguirlo meglio con gli amici, i parenti o anche da soli a casa. La protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per da venerdì 9 febbraio nel Lazio. Non tutte le zone, però, saranno colpite allo stesso modo. Andiamo a scoprire insieme allora le previsioni meteo del weekend, in base a 3bmeteo.

