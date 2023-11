​Temporale a Napoli, scatta l'allerta meteo: dove e quando colpirà. Le previsioni dei prossimi giorni

Torna il maltempo a Napoli e in tutta la Campania. Tra forti temporali e raffiche di vento, la giornata di domani si preannuncia molto complicata per la viabilità della regione, motivo per cui la Protezione Civile ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo. Vediamo ora nel dettaglio le previsioni di domani e del weekend.