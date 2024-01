Tempesta Isha, gli effetti in Italia: pioggia e venti freddi. Quando e dove, le previsioni

Tempesta Isha, gli effetti in arrivo sull'Italia. Nel Regno Unito, nel frattempo, è allerta meteo per possibili venti per oltre 140km/h. C'è il rischio di danni a case ed edifici, caduta di alberi, interruzioni di corrente e, in alcuni punti, di inondazioni. Il Met Office, il centro meteorologico inglese, ha affermato che saranno colpite alcune parti della Scozia, dell’Inghilterra settentrionale e dell’Irlanda del Nord. Ma quando arriverà in Italia? Vediamo le previsioni.

