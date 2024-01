Meteo, è il weekend più freddo dell'inverno: gelo, vento forte e neve. Ecco dove e quanto durerà

Quello che stiamo vivendo è un weekend all'insegna del gelo, probabilmente il più freddo dell'inverno. Inizia una fase decisamente polare con l'irruzione di aria gelida verso tutto il Paese, questa volta anche al Sud, regalando paesaggi nevosi fino a 300-500 metri anche su queste zone.

Neve e scuole chiuse al Centro-Sud, è il weekend «più freddo dell'inverno». Le previsioni

La neve cadrà abbondante in giornata con momenti di tormenta a causa del vento fortissimo che spazzerà tutto il Centro-Sud: in dettaglio sono previste nevicate tra Abruzzo, Molise, zone interne del Lazio fino al mattino, poi per buona parte della giornata tra Basilicata, Campania interna e Calabria; locali accumuli a quote collinari sono attesi anche in Puglia e Sicilia.