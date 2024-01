Tempesta Hipolito arriva in Europa, temporali e abbondanti nevicate. Dove e quando, le previsioni in Italia

La nuova tempesta Hipolito è in arrivo nelle Isole Canarie. Fino a venerdì ci sarà una situazione transitoria dal punto di visto meteorologico con cieli poco nuovolosi o sereni nella Penisola Iberica e nelle Isole Baleari. In Europa, in particolare L'Italia dovrebbe essere caraterizzata nella maggior parte delle regioni, da clima rigido e tempo soleggiato.

Meteo, bordata artica in arrivo: attese nevicate