Sanremo 2024, Annalisa canta "Sweet Dreams" con La Rappresentante di Lista e il Coro Artemia: testo e significato della canzone degli Eurythmics

Annalisa si esibisce oggi (9 febbraio) con la Rappresentante di Lista e il Coro Artemia sulle note di “Sweet Dreams” degli Eurythmics

Sanremo 2024, scaletta quarta serata: arrivano le cover (e duetti). Da Lorella Cuccarini co-conduttrice ad Arisa e Gigi D'Agostino, tutti gli ospiti

Sweet Dreams è stato scritto dai membri degli Eurythmics, Annie Lennox e David A. Stewart. La RCA Records pubblicò questa traccia, nel 1983, come singolo dal secondo album in studio del duo intitolato, Sweet Dreams (Are Made of This). In totale, questo album ha prodotto quattro singoli. Di tutti e quattro i brani, Sweet Dreams è stato quello il più riuscito. Lennox e Stewart avevano una relazione quando hanno scritto e pubblicato questa iconica canzone degli anni ’80.