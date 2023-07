Un'immensa "cupola" di nubi scure venate di fulmini che si avvicina scaricando a terra venti fortissimi e grandinate con chicchi micidiali per peso e velocità di caduta. Ecco una supercella, fino a qualche decennio fa fenomeno non frequente in Italia e più legato a nazioni con grandi pianure come gli Stati Uniti e la Russia. In questo inizio estate segnato da situazioni estreme ecco invece che bisogna fare i conti con queste manifestazioni meteorologiche che possono causare danni pesanti e che possono anche influenzare i prezzi delle polizze assicurative per edifici e coltivazioni. Importante imparare a riconoscere i cumulonembi, nubi a forte sviluppo verticale, che si creano in condizioni di forti instabilità nella troposfera (la prima fascia dell'atmosfera, fino a 15/20 chilometri di quota).