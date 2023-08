Stelle cadenti non solo a San Lorenzo: dove e quando vederle (con il picco domenica all'alba). La guida

Se non avete potuto trascorrere la notte scorsa a fissare il cielo, aspettando le stelle cadenti secondo la regola sempre valida «ogni avvistamento, un desiderio», non temete: lo spettacolo deve ancora incominciare. Merito della Luna che quest'anno propone un “palcoscenico” che così non lo si rivedrà prima del 2026. Questo perchè la lettura dei cieli dice che il 16 agosto ci sarà la Luna nuova. Ciò significa che nei giorni precedenti, nella fattispecie nella notte tra sabato e domenica, il satellite della Terra si mostrerà come un piccola falce, che di fatto lascerà il cielo notturno scuro. Dunque, uno sfondo ideale per ammirare le stelle cadenti. Il picco però si avrà nella seconda parte della notte, quando l'approssimarsi dell'alba collocherà gli osservatori sulla parte della terra che avanza verso la polveri cometarie. «E' come avere la possibilità di osservare un fenomeno dal parabrezza della propria auto anziché dal lunotto posteriore», ha spiegato all'Ansa Gianluca Masi, astrofisico e responsabile scientifico del Virtual Telescope Project.