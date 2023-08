Letto matrimoniale sugli scogli per ammirare le stelle nella notte di San Lorenzo: l'idea di un turista in Salento

Guardare le stelle cadenti sul materassino? Troppo scomodo sugli scogli: meglio un bel letto matrimoniale! Accade a Torre San Giovanni, marina di Ugento (nel Salento), dove un turista ha pensato bene di installare un lettone, completo di materasso e lenzuola, sulla scogliera alla periferia della località marina.

La foto è stata scattata all'alba di oggi dalla signora Rosina Preite: «Stavo passeggiando come faccio sempre all'alba e non ho potuto fare a meno di notare quel lettone piazzato lì sugli scogli. Con il permesso della persona, l'ho fotografato». Senza dubbio, un modo alternativo - e decisamente molto comodo - di trascorrere la notte di San Lorenzo in riva al mare.