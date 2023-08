Top 10 spiagge nel mondo, il podio è da capogiro. Male l'Italia: è fuori dal ranking finale

Non avete ancora prenotato le vacanze e siete in cerca di un posto paradisiaco per trascorrere i giorni di meritato riposo? Se avete voglia di prendere un aereo e avete il budget adatto, allora questa classifica fa al caso vostro. La guida è stata creata da Big 7 Travel attraverso un'analisi delle location basata su 3 particolari criteri:

, il riconoscimento conferito alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici. La popolarità delle spiagge sui social

Il giudizio della redazione di Big 7

La classifica che vi presentiamo andrà dall'ultimo posto al gradino più alto del podio. Spoiler: l'Italia, con le sue bellezze naturalistiche, non è presente in questa speciale Top 10.