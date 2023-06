Simona Ventura: «Mio figlio vivo dopo 11 coltellate, così sono cambiate le mie priorità. Fazio? Grossa perdita per la Rai»

Sorriso smagliante e selfie con i fan. Un «diktat» per chi vuole fare televisione. Un prezzo da pagare piacevole secondo Simona Ventura: «Mi piace molto stare in mezzo alla gente, mi dà energia. Se no cambi mestiere: non te lo ordina il medico di fare tv. E' un grande privilegio avere delle persone che ti seguono e che ti vogliono bene».