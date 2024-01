Neve e scuole chiuse al Centro-Sud, è il weekend «più freddo dell'inverno». Le previsioni

Primi fiocchi di neve del 2024 e crollo delle temperature in provincia di Foggia. La neve è caduta in molti comuni del subappennino dauno, da Celle San Vito a Faeto, passando per Anzano di Puglia, Deliceto e Accadia. Nevischio anche nell'area garganica di San Marco in Lamis e Monte Sant'Angelo. Al momento - informano i vigili del fuoco - non si registra alcun disagio nella viabilità.