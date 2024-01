Stop dei taxi oggi (con manifestazione in piazza della Bocca della Verità), sciopero dei trasporti pubblici domani. Per la mobilità cittadina si preannunciano due giorni molto difficili, soprattutto se l'adesione alle proteste sarà alta. Oggi si parte con le auto bianche: oltre alle maggiori difficoltà che ci saranno, per tutta la giornata, per trovare una vettura disponibile, dalle 10 alle 14 è anche in programma un presidio nell'area di piazza Bocca della Verità, ormai punto di ritrovo classico per le manifestazioni dei tassisti. Se le auto bianche partecipanti saranno tante, sono possibili chiusure al traffico in via dei Cerchi, via dell'Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, via di Santa Maria in Cosmedin e via Petroselli. In questo caso potrebbero essere deviate anche le linee di autobus 30, 44, 81, 83, 118, 160, 170, 628, 715, 716 e 781. Entro le 8 di questa mattina, inoltre, dovranno essere rimossi tutti i veicoli in sosta nell'area della manifestazione, inclusi monopattini e biciclette.