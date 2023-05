Concerto Primo Maggio 2023: scaletta ufficiale dell'evento a Roma

Apre L’Orchestraccia, il gruppo folk rock capitolino che da anni fa rivivere sui palchi la tradizione musicale capitolina. Chiude Rocco Hunt, dopo che Johnson Righeira avrà fatto scatenare la folla sulle note delle hit dei Righeira “Vamos a la playa”, “No tengo dinero” e “L’estate sta finendo”. In mezzo, durante la maratona musicale di nove ore trasmessa in diretta su Rai3 e su Rai Radio2 e condotta da Ambra Angiolini insieme a Biggio, star del pop, del rock e del rap italiano come - tra gli altri - Emma, Lazza e Ligabue, tra i più attesi dalla piazza, che arriveranno sul palco in serata, a partire dalle 20.30. Ecco la scaletta ufficiale del Concerto del Primo Maggio 2023 a Roma, con l’ordine di uscita degli oltre 50 artisti del cast e gli orari dei vari set.