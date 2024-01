Saverio Costanzo, il figlio di Maurizio: «Mio padre andò via di casa subito. Grazie a Maria De Filippi ci siamo riavvicinati»

Saverio Costanzo non ha quasi una foto con suo padre Maurizio. «Per timidezza - spiega al Corriere della Sera -, per riservatezza. Non solo non volevo usare il suo nome; non volevo socializzarmi come il figlio di Maurizio Costanzo. Non intendevo apparire come quello seduto su una fortuna, su un privilegio. Alla fine il privilegio c’è comunque; ma io non lo sapevo». Ad Aldo Cazzullo spiega che «solo a 14 anni ho realizzato che mio padre era ricco».