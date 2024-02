Sanremo 2024 e i presunti plagi: Annalisa-Kylie Minogue, Alfa come gli OneRepublic, The Kolors e Daniele Silvestri

Puntuale, come ogni anno, anche a Sanremo 2024 c'è spazio per la consueta polemica sulle canzoni “copiate”. E la casa di questa annosa diatriba è diventata, manco a dirlo, il mondo dei social. Su X e TikTok la parola plagio è già una tendenza: nel mirino diversi cantanti, da Annalisa ai The Kolors, da Alfa a Geolier.

Accordi simili, motivetti ripetuti, analogie nei testi fanno drizzare le antenne agli attentissimi utenti del web, che accusano gli artisti in gara a Sanremo di aver copiato le proprie canzoni (o parti di esse) da altri cantanti internazionali. Un fatto che, se dimostrato, comporterebbe la squalifica dalla kermesse musicale.