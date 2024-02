Vecchioni si commuove ricordando suo figlio Arrigo

Roberto Vecchioni si commuove in diretta parlando di suo figlio Arrigo, morto ad aprile 2023 all'età di 36 anni. Ospite della trasmissione "In altre parole" su La7, il "professore" ha parlato con Massimo Gramellini della sua vita, dall'infanzia ai giorni nostri, soffermandosi in particolare sul rapporto con i suoi quattro figli. Inevitabile un passaggio su Arrigo: «Guardate che belli che sono - dice Vecchioni trattenendo a stento le lacrime -. Sono tutti e quattro vivi, anche se uno non c'è più».