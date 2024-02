TuttoSanremo minuto per minuto, la domanda della seconda serata è: «Quando finisce?»

Charles Aznavour, 1967: "E io tra di voi". Ovvero il telestreamingspettatore tra la prima e la seconda serata del Festival. Come nel celebre Meme di SpiderMan i Sanremonambuli si guardano, si indicano e si caricano con prodotti naturali per restare svegli e provare l'ebbrezza di superare, anche stanotte, indenni le ore due. La prima serata all'Ariston si è conclusa come previsto, perché un giorno si dica che «quando c'era Amadeus le scalette finivano in orario» ovvero alle 02:16. E questa sera? La domanda è iniziata a circolare già sui banconi dei bar italiani questa mattina (ieri per chi leggerà questa diretta durante la lettura della classifica della seconda serata) quando si ipotizzavano orari assurdi. Inutile ipotizzare, sognare, sperare. Non ci resta che leggere qui mentre, facendo mirroring, ci godiamo la seconda serata del Festival della Canzone italiana.

Gianni Morandi: «Qui per l'ultimo festival di Amadeus»

Scomessa tra noi e la signora fedelissima che ci legge: un euro che giovedì faranno la battuta sui 30 km/h in città con Gianni Morandi e la sua «ciunga ciunga ciù, andavo a 100 all'ora per...». Gianni Nazionale, coconduttore dell'edizione precedente del Festival di Sanremo, è arrivato per omaggiare Amadeus: «Siamo venuti a salutare l'ultimo festival di Amadeus» ha detto accompagnato dalla moglie Anna Dan.