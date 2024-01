Sanremo 2024, quanto costano i biglietti? Dalla platea alla finale: come comprarli (nel click day), ingressi e orari

Sanremo 2024 è alle porte e il 23 gennaio, a partire dalle ore 9.00, partirà il click Day per i biglietti. È da quella data che i ticket saranno messi in vendita fino ad esaurimento delle disponibilità sul sito https://sanremo2024.aristonsanremo.com, per le 5 serate del 74° Festival della Canzone Italiana, a Sanremo da martedì 6 febbraio (prima serata) a sabato 10 febbraio (serata finale), con un massimo di 2 (due) titoli di ingresso a persona.