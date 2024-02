San Valentino, consigli per brindare: 3 spumanti per gli innamorati

San Valentino è sinonimo di bollicine: quando si pensa alla festa degli innamorati, subito viene in mente un bottiglia di spumante per celebrare al meglio l’amore tra due persone. I sommelier di Etilika, una delle principali enoteche online italiane, propongono 3 bollicine per festeggiare al meglio il prossimo 14 febbraio, trasportati dalla dolcezza, dalla morbidezza e dalla passione, le sensazioni che si ritrovano in questi calici.