Ilary Blasi, "Che stupida" è un flop? L'errore di strategia nelle vendite e la storia già nota: il fallimento (non annunciato)

“Che stupida” scritto da Ilary Blasi non sta ottenendo il successo sperato. Il libro prodotto dalla Mondadori parla dei retroscena sulla burrascosa separazione con l'ex marito Francesco Totti. Al momento le copie vendute sono state al di sotto delle aspettative, circa 8.470, nonostante l'intensa campagna di marketing per presentarlo.

Totti e Ilary Blasi, il 14 marzo in tribunale al via la causa per la separazione

La comunicazione

Il libro “che stupida” non ha avuto il numero di vendite sperato.

Questo potrebbe essere stato causato dal tipo di argomento trattato ma anche dal modo in cui è stato presentato. Il tema trattato è quello del divorzio con Francesco Totti ma ancora prima di questo libro si era già parlato della loro situazione tra televisione e testate giornalistiche. Inoltre Ilary Blasi è stata protagonista anche su Netflix con “Unica” dove ha parlato della suo divorzio con l'ex capitano della Roma.

Il pubblico potrebbe essere sentito “saturo" nel leggere un libro che parla sempre della stessa storia che va avanti da mesi. Bisogna anche dire però che le parti che potevano essere le più interessanti del libro, sono state riprese da molte testate online e questo probabilmente ha influito nelle vendite.

Il post

Il flop è stato marcato anche da Selvaggia Lucarelli che in un suo tweet ha detto: «il pubblicizzatissimo libro di Ilary Blasi " Che stupida" ha venduto 8.470 copie». In questo modo ha voluto annunciare di come il libro sia stato un flop