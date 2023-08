In ritirata. La Russia sta portando via i suoi aerei ed elicotteri militari dalla Bielorussia. L'intera aviazione ha lasciato gli aeroporti sul territorio di Minsk lo scorso sabato. Mentre la mattina del 5 agosto, 10 elicotteri militari dell'aeronautica russa sono decollati via, lasciando la base aerea di Machulishchy. Il gruppo, secondo il gruppo di monitoraggio indipendente bielorusso Gayun, comprendeva 4 elicotteri da trasporto Mi-8 e 6 elicotteri d'attacco Mi-24 e circa 20 membri dell'equipaggio. «L'aeronautica russa è a malapena in grado di lasciare il proprio spazio aereo perché le difese dell'Ucraina sono così forti», afferma l'intelligence britannica. Putin è davvero in crisi?

