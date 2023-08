Roma caldo africano, sarà una settimana “bollente”: Ferragosto torrido e temperature fino a 39°. Le previsioni meteo

A Roma salgono (di nuovo) le temperature, come sarà questa settimana in città? Dopo il Ciclone Circe l'estate è pronta a riprendersi la scena. Dopo gli ultimi temporali e grandinate il freddo è pronto a lasciare la scena alle temperature elevate che tornano a scaldare l'Italia intera. Si cambia di nuoo, secondo le previsioni meteo l'attore principale del cambiamento atmosferico sarà merito dell'anticiclone africano che, dall'interno del deserto del Sahara, si allungherà verso il mar Mediterraneo. Per fortuna, spiegano da 3BMeteo «il vortice di bassa pressione che si è organizzato tra la Scandinavia e il Baltico ci darà un grande aiuto nel tenere a bada l'avanzata dell'anticiclone africano sul Mediterraneo. Questa la novità più importante dei prossimi giorni, almeno fino a venerdì prima di un riscaldamento più consistente nel weekend». Le previsioni di questa settimana possono essere riassunte in sole in tutta la Penisola e temperature previste in lieve aumento con qualche valore di poco sopra media entro giovedì. Vediamo però nello specifico come sarà il meteo a Roma nei prossimi giorni.