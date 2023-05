Incoronazione Carlo III, i gioielli della cerimonia: corone, scettri e spade. Ecco cosa indosseranno il re e la regina: significato (e valore) dei preziosi

Il grande giorno è arrivato: domani, 6 maggio 2023 alle 10.20 (11.20 ora italiana) assisteremo all'incoronazione di Carlo e Camilla. Il re e la regina partiranno per l'Abbazia di Westminster a bordo della Diamond Jubilee State Carriage di Elisabetta II, un veicolo molto più moderno e confortevole di quello utilizzato dalla Regina per la sua incoronazione. E non sarà l'unica differenza con la cerimonia (ben più sfarzosa) di Elisabetta nel 1953. Si passa a una monarchia più “snella”: sono “appena” duemila gli invitati contro gli ottomila di Elisabetta II. Quel che è certo è che però non mancherà per l’incoronazione di Carlo III la pompa magna, di cui gli inglesi sono maestri assoluti. D’altronde questa cerimonia – che si ripete dal Medioevo – nei secoli ha sempre avuto come unico scopo quello di mostrare ai sudditi la magnificenza dell’impero. E quindi corone, scettri, gioielli. I simboli della monarchia. Tutta l’operazione, dell'incoronazione di re Carlo, è stata chiamata in codice Golden Orb (“globo dorato”), un riferimento a uno dei gioielli della Corona che saranno messi nelle mani di Carlo in quel giorno così solenne. Domani sarà un'occasione unica per ammirare oggetti di inestimabile valore, alcuni dei quali sono stati utilizzati nelle cerimonie di incoronazione fin dal Medioevo e ora sono nella collezione dei gioielli della Corona, custoditi presso la Torre di Londra.