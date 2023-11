Nuova minaccia per la Nato. La Russia ha schierato missile con capacità nucleare. Dove? Siamo nella regione dell'Orenburg, al confine sud-orientale della parte europea della Russia sul fiume Ural. Non è la prima volta che accade. Nel 2019 Mosca aveva installato il primo tipo di quest'arma nello stesso impianto. Ma erano altri tempi. Ora la notizia assume un altro significato con la guerra in Ucraina e il conflitto in Medio Oriente. Dove può colpire in caso di attacco? E quali sono le caratteristiche?

