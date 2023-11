Per il ministero della Difesa russo erano solo voli di routine, ma la Nato è stata costretta a far decollare aerei stealth F-35 per intercettare i bombardieri strategici supersonici di Vladimir Putin che volavano vicino al Regno Unito. Due Tupolev Tu-160 - conosciuti come White Swans - una coppia di Mig-31 e due Il-78 Midas sono stati visti in volo sul Mare di Norvegia. A riportarlo è “The Sun”.