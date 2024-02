Putin attacca la Nato? La Lituania si prepara allo «scenario peggiore» con tank tedeschi, rifugi antiaerei e chiusura frontiere Bielorussia

La Lituania sta acquistano carri armati Leopard 2 dalla Germania. La mossa è dettata dalla crescente preoccupazione di Vilnius per una possibile invasione della Russia, come spiegato a Business Insider da Vaidotas Urbelis, direttore politico del ministero della Difesa lituano: «Una delle cose che la guerra in Ucraina ha evidenziato è il valore strategico dei carri armati nel riconquistare i territori - ha detto -. I tank svolgono un ruolo vitale nelle manovre con armi combinate, consentendo operazioni mobili a fianco della fanteria».

