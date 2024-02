Protesta agricoltori, perché accade? Dai salari bassi al Green Deal la protesta infiamma l'Europa

Dalla Germania alla Francia, passando per Belgio, Olanda, Portogallo, Polonia, Romania e anche Italia. La protesta dei trattori ha invaso l'Europa, e non accenna a fermarsi. Dai salari bassi al nuovo Green Deal europeo, passando per un'eccessiva burocrazia, costi di produzione esagerati e basse remunerazioni, sono molti i motivi per cui gli agricoltori e allevatori di tutta Europa sono scesi in piazza. Da Nord a Sud, l'obiettivo è comune: contrastare una politica europea troppo penalizzante.

Protesta agricoltori a Bruxelles, 1000 trattori bloccano le strade. Quattro fermati. Meloni: «Politica Ue sull'agricoltura va cambiata»