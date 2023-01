La lentezza innanzi tutto. Poi i vuoti di organico, che della lentezza sono anche causa, e il nodo della prescrizione. I problemi che affliggono la giustizia sono sempre gli stessi. Ma nel report, diffuso dalla commissione europea per l’Efficienza della Giustizia (Cepej) lo scorso luglio, il nodo dei tempi è il primo da sciogliere.

Per ciascun grado di giudizio, è stato individuato un indicatore relativo al tempo medio di definizione dei procedimenti, preso come riferimento dalla Commissione per i fondi del Pnrr. Sul penale, l’Italia si è impegnata a ridurre entro il 2026 del 25% i tempi in ciascuno dei tre gradi di giudizio.

Divorzio, separazione e affidi: dal piano genitoriale al curatore speciale, ecco cosa cambia da marzo