Primavera in anticipo. arriva l'anticiclone "lungo" (durerà almeno 7 giorni). Temperature oltre i 20 gradi: ecco dove

La primavera è a tutti gli effetti in anticipo. Un potente anticiclone che ha iniziato a far sentire i suoi effetti nel weekend sulla Spagna si insedierà sull'Italia per almeno sette giorni (ma la fase stabile potrebbe durare anche più a lungo). Dopo una breve ma intensa ondata di gelo, si apre dunque una lunga fase di stabilità atmosferica caratterizzata dal bel tempo, anche se a tratti nuvoloso, e temperature in deciso aumento. È da questa settimana che sulla nostra penisola le condizioni meteorologiche si stabilizzeranno, senza subire forti scossoni a parte deboli venti che soffieranno sull'Adriatico. Come riporta 3bmeteo, le temperature aumenteranno giorno dopo giorno, soprattutto nei valori massimi per la presenza del sole. Ecco le previsioni nel dettaglio.

Meteo Roma: quando finirà il freddo? Da domani temperature in rialzo: fino a 17º, ma nel weekend tutto cambia (di nuovo)