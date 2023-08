Wagner al verde? Così cambiano i piani di Mosca. Prigozhin potrebbe essere finanziato dalla Bielorussia

Problemi economici per il gruppo Wagner: è sempre più concreta la possibilità che Mosca sospenda i finanziamenti all'esercito di mercenari dopo la fallita rivolta dello scorso giugno. Il secondo finanziatore più plausibile dei soldati guidati da Yevgeny Prigozhin sarebbe la Bielorussia. È l’analisi fatta su Twitter dal ministero della Difesa britannico, nel suo aggiornamento quotidiano di intelligence: «Il gruppo Wagner si sta probabilmente muovendo verso un processo di ridimensionamento e riconfigurazione, soprattutto per risparmiare sulle spese per gli stipendi del personale in un momento di pressione finanziaria», si legge nel rapporto. E ancora: «Dopo l’ammutinamento abortito del giugno scorso, lo Stato russo ha agito contro altri interessi commerciali» di Prigozhin. Ed «è realistico che il Cremlino non finanzi più il gruppo». Se lo Stato russo decide di non sostenere più la Wagner, «il secondo finanziatore più plausibile sono le autorità bielorusse», aggiunge il ministro britannico, sottolineando però che questo «potrebbe tradursi in un significativo e non ben accolto prosciugamento delle modeste risorse bielorusse».

