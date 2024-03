Ragazzo si amputa le gambe per truffare l'assicurazione (convinto da un amico) ma ottiene solo 7000 euro

Vicenda choc a Taiwan dove un 23 enne si è fatto amputare entrambe le gambe per ottenere un risarcimento da circa 1 milione di dollari da parte dell'assicurazione. Il gesto scellerato (come era prevedibile) non ha portato nulla di buono al ragazzo: lo studente, infatti, è stato arrestato insieme a un complice e la somma di denaro che aveva ottenuto dall'assicurazione, molto inferiore a quanto auspicato (l'equivalente di 7000 euro), è stata subito confiscata dalle autorità.

Le ragioni del folle gesto

Zhang, questo il cognome dello studente universitario di 23 anni, è stato coinvolto in questa truffa da Liao, suo compagno di classe alle superiori. Quest'ultimo avrebbe raccontato all'amico di essersi pesantamente indebitato a seguito di alcuni investimenti sbagliati in criptovalute e, con questa scusa, avrebbe convinto Zhang a mettere su questo imbroglio assicurativo e a versargli l'equivalente di circa 800 mila euro del milione che avrebbe incassato dalla truffa.

Secondo quanto riportato da Business Insider (che ha riferito l'intera vicenda), Liao avrebbe confidato a Zhang di essere stato minacciato dagli usurai che lo stavano cercando per farsi restituire il denaro.

La truffa

Il 26 gennaio 2023, Liao e Zhang hanno iniziato a girare per Taipei in moto di notte: l'obiettivo era quello di trovare una spiegazione credibile da fornire ai sanitari riguardo al congelamento delle gambe del giovane. Qualche giorno prima, il 23enne aveva acquistato alcune costose polizze assicurative su internet, che coprivano diverse tipologie di sinistri. Dopo il viaggio in moto, Zhang ha immerso i piedi in un grosso recipiente contenente ghiaccio secco, lasciandocele per oltre dieci ore. A quel punto, lo studente è stato ricoverato in ospedale dove, con urgenza, i medici si sono visti costretti a procedere con una doppia amputazione.

La rivelazione

Il personale sanitario, però, si è subito reso conto che le cose non tornavano: quel giorno, a Taipei, non faceva così freddo e poi, soprattutto, le gambe di Zhang non presentavano segni di scarpe o calzini e le sue ferite apparivano perfettamente simmetriche, per nulla compatibili con delle lesioni da congelamento naturale. Il caso è stato segnalato alle forze dell'ordine, che hanno aperto un'indagine su Zhang e Liao. Lo scorso novembre, durante una perquisizione, sono stati trovati il secchio di plastica usato per congelare i piedi del giovane, alcuni documenti assicurativi, una scatola di polistirolo bianco per il ghiaccio secco, otto telefoni cellulari e un computer tablet. Entrambi i complici sono stati arrestati con le accuse di frode e tentata truffa.