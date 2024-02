Paola Perego, oggi a Verissimo il racconto della malattia: dall'intervento al ritorno in tv, come sta la conduttrice

È domenica e come ogni weekend è tempo di Verissimo. Tra interviste di coppia, rivelazioni inedite e confessioni inaspettate, moltissimi ospiti saranno nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi e confidarsi. Tra questi, anche Paola Perego, che parlerà per la prima volta in tv del periodo delicato che sta attraversando a causa di un serio problema di salute.

Verissimo, gli ospiti del weekend: da Jean Paul Gautier a Costantino Vitagliano ma anche Clara e Mahmood