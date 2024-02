Paola Perego torna in diretta su Rai 2 dopo il tumore al rene: «​Di nuovo col sorriso»

«Ciao a tutti. Finalmente domenica mattina tornerò in diretta, di nuovo col sorriso, insieme alla mia socia Super Simo, alle 10.30 con Citofonare Rai2! Grazie ancora per l'enorme affetto ricevuto. Vi voglio bene». Così in un post su Instagram una sorridente Paola Perego annuncia il suo ritorno in tv dopo l'intervento chirurgico a cui è stata sottoposta a fine gennaio per un tumore al rene.

Paola Perego operata per un tumore al rene, l'annuncio su Instagram: «La prevenzione può salvare la vita»