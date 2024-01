Piero Chiambretti torna in Rai, «sbarcherà su Rai3»: lo scoop dell'ad Roberto Sergio da Fiorello. E ci “scappa” il riferimento a Fazio

Piero Chiambretti tornerà in Rai e avrà un programma tutto suo. Questo l'annuncio di oggi dell'ad Roberto Sergio in una diretta Instagram con Fiorello. La rete di viale Mazzini che ospiterà il conduttore sarà Rai 3. «Ci verrà a trovare Chiambretti», con queste parole Sergio lancia lo «scoop» al Mattin Show di VivaRai2. «Ma scusi Chiambretti non sta a Mediaset? Lei quindi mi sta dicendo che lei in qualità di Ad sta cercando di riportare a casa Piero?» Fiorello vuole saperne di più. «Io voglio riportarlo a tutti i costi Chiambretti» l'ad non ha dubbi.