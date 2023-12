Panettoni, quali sono i migliori pasticceri? Vince Roma, la classifica e la nuova mappa

Quali sono i migliori panettoni in Italia? Si è conclusa ieri sera con un grande successo di pubblico la quinta edizione di Panettone Maximo, Festival del Panettone Artigianale che ha avuto come protagoniste, sia della gara che ai banchi d’assaggio, ben 42 pasticcerie e forni provenienti da diverse le regioni d’Italia. Un inebriante profumo di cioccolato, burro, uvetta e canditi ha invaso per tutta la domenica il Salone delle Fontane dell’Eur, facendo da cornice all’attesissimo evento che ha premiato, di fronte a una platea entusiasta, i migliori panettoni artigianali d’Italia.

Panettone o pandoro? A Natale è un testa a testa, ma il derby si gioca tra Nord e Sud