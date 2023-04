Pamela Camassa all'Isola dei Famosi, chi è: Miss Mondo, l'amore con Filippo Bisciglia e la fuga dal provino di Amici

Alta, occhi verdi e bellezza da togliere il fiato. Pamela Camassa è un personaggio televisivo che a lungo ha frequentato salotti e reality della tv italiana ed è una delle protagoniste della nuova edizione dell'Isola dei Famosi in onda dal 17 aprile 2023.

Chi è Pamela Camassa: biografia e carriera

Pamela Camassa è nata a Prato il 22 aprile 1984, oggi ha quindi 39 anni ed è alta circa 1,78 metri. Si è diplomata in ragioneria, all'ITC Dagomari.

Esordisce nel mondo dello spettacolo da giovanissima, nel 2000, quando a 16 anni si ritrova nel cast del film "Via del Corso" di Adolfo Lippi, dove interpreta il ruolo della protagonista insieme a Laura Chiatti e Ilaria Spada. Nel 2005 partecipa a Miss Italia, dove si classifica terza.

Nella primavera 2006 esordisce in televisione come valletta per Carlo Conti nel programma "I raccomandati su Rai 1", assieme a Laura Barriales e Natalia Bush. In quell'anno fa anche coppia con il ballerino Angelo Madonia al talent show "Ballando con le stelle": i due si classificano secondi.

Nel 2008 è ancora a fianco di Carlo Conti nel condurre la prima edizione de I migliori anni su Rai 1 e nel successivo autunno è tra i concorrenti della terza edizione del reality show "La talpa" su Italia 1. Nello stesso periodo torna sul grande schermo, recitando nei film "Un'estate al mare" di Carlo Vanzina e "Cenci in Cina" di Marco Limberti.

Nel 2009 conduce Poker for Charity su LA7. Nel 2011 torna su Rai 1 come una delle concorrenti della prima edizione di "Attenti a quei due - La sfida", gareggiando per Max Giusti. Nel 2012 partecipa come concorrente al "Tale e quale show", ancora sotto la conduzione di Carlo Conti, diventando una dei personaggi-rivelazione secondo la critica. Nel 2013 è stata co-conduttrice della sesta edizione de I migliori anni su Rai 1, mentre nell'estate del 2014 è nel cast del programma comico-sportivo Maxinho do Brazil su Rai Sport 1.

Nell'autunno 2019 vince la prima storica edizione di Amici Celebrities, programma basato sul format di Amici con persone VIP in onda su Canale 5.