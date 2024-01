Padre non versa gli alimenti e si disinteressa, il tribunale gli toglie la patria potestà. Sentenza storica: «I figli sono adottabili»

Non versi il mantenimento, non ti fai mai sentire e ti disinteressi dei tuoi figli per anni: rischi di perdere la patria potestà. È accaduto a un genitore di due ragazzini nati più di una decina di anni fa a Feltre, residenti sul territorio. Nonostante la sua battaglia non è riuscito a mantenere il suo cognome per i propri figli, che, come provavano i fatti, non aveva mai considerato.