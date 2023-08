Overbooking: cosa è, chi è a rischio e come difendersi dalle compagnie. Le strategie per pagare meno durante il caro-voli

Nel bel mezzo del caro-voli non si arresta il fenomeno dell'overbooking, cioè la presenza di più biglietti venduti rispetto ai posti effettivamente disponibili. Se succede, però, il viaggiatore può chiedere il rimborso o la sostituzione del volo. Ci sono poi diverse tecniche possibili per provare a pagare meno i biglietti, difendendosi dagli algoritmi delle principali compagnie aeree, soprattutto low cost.

Il meccanismo lavora per capire in tempo reale quanta domanda si ha su un singolo volo e, in base a questo, adeguare il prezzo. In momenti di richieste alte, quindi, il sistema porta a prezzi elevati. Il governo, come anticipato da Il Messaggero, presenta per questo oggi una stretta per provare a frenare i meccanismi che “gonfiano” le tariffe.

I biglietti, secondo l'Istat, hanno subito un rincaro del 43,2% nella prima parte dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2022, nonostante il costo del carburante sia sceso di oltre il 40%. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, assieme al Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, hanno poi rilevato negli ultimi messi balzi anche del 70% rispetto a un anno fa, soprattutto nei voli per le isole (Sicilia e Sardegna).